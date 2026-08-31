EUSKO LABEL LIGA
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Harrotasunez betetako harrera egin diete arraunlariei Orion

Iragarkia
Orio ospakizuna
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bi estropadaren faltan, Oriok Eusko Label Liga bermatu zuen atzo Galizian. Herriak harro jaso zituen arraunlariak eta ospakizunean murgildu ziren denak.

Oriok bere bigarren Eusko Label Liga jarraian irabazi du Aresen nagusituta
Orioko herritarrek harrera beroa egin diete arraunlariei
Orio Arrauna Eusko Label Liga

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