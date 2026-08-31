Eusko Label Liga
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Oriotarrek harrera beroa egin diete arraunlariei

Iragarkia
Orio harrera
18:00 - 20:00
Harrera berezia egin diete Orioko arraunlariei
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Oriok Eusko Label Liga irabazi du asteburu honetan, bigarren aldiz jarraian, Aresko estropadan nagusituta. Hori dela eta, harrera beroa egin diete arraunlariei herrian. 

Orio

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