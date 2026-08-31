LIGA EUSKO LABEL
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Orio se vuelca con orgullo ante sus campeones

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Orio ospakizuna
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Harrotasunez betetako harrera jaso zuten arraunlariek Orion
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Última actualización

A falta de dos regatas, Orio garantizó ayer la Liga Eusko Label en tierras gallegas. El pueblo recibió con orgullo a los remeros y todos se volcaron en la celebración.

Orio gana su segunda Liga Eusko Label consecutiva tras imponerse en Ares
Los vecinos de Orio reciben calurosamente a los remeros
Orio Remo Eusko Label Liga

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