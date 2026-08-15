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Orioren azken metroak Pasaiako Ikurriñan

Iragarkia
18:00 - 20:00
Orioko arraunlariak.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ikusi berriro nolakoak izan diren Orioren azken metroak Eusko Label Ligako Pasaiako Ikurriñan, ontzi barrutik ikusita.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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