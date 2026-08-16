IKURRIÑA DE GETARIA
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Jon Urresti: “Nos hemos quitado la espina del año pasado con las ikurriñas de Pasaia y Getaria”

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18:00 - 20:00
Jon Urresti.
Euskaraz irakurri: Jon Urresti: “Iazko Arantza kendu dugu Pasaiako eta Getariako ikurrinak lortuta”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Orio ha sumado su duodécima victoria en Getaria. En palabras del remero Jon Urresti, han hecho “cuatro largos muy buenos”, lo que les ha servido para “quitarse la espina del año pasado” y redondear el fin de semana.

Orio vuela en aguas de Getaria
Orio Remo

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