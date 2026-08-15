EUSKO LABEL LIGA
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Ugaitz Astigarraga: “Barrura sartzen ari ginela inertzia oso ona eman diogu olatu pare batekin eta bukaera ona egin dugu”

Iragarkia
Ugaitz Astigarraga
18:00 - 20:00
Ugaitz Astigarraga, Orioko arraunlaria.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eusko Label Ligako hamaikagarren bandera irabazi du Oriok Pasai Donibanen. Ugaitz Astigarragak lehena irabazi du taldearekin, adierazi duenez, “olatu pare batek emandako inertziaren” ondorio.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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