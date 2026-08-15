Ugaitz Astigarraga: “Barrura sartzen ari ginela inertzia oso ona eman diogu olatu pare batekin eta bukaera ona egin dugu”
Eusko Label Ligako hamaikagarren bandera irabazi du Oriok Pasai Donibanen. Ugaitz Astigarragak lehena irabazi du taldearekin, adierazi duenez, “olatu pare batek emandako inertziaren” ondorio.
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Ikusi berriro nolakoak izan diren Orioren azken metroak Eusko Label Ligako Pasaiako Ikurriñan, ontzi barrutik ikusita.
Gorka Aranberri: “Taldeak beste aurrerapauso bat eman du asteburuan"
Oriok ez du erritmoa jaisten Eusko Label Ligan, eta igande honetan ere bere nagusitasuna erakutsi du Hondarribiko XXXIX. Bandera ere irabazita. Bestalde, Hondarribiak estropada bikaina osatu du etxeko uretan, sailkapeneko bigarren postuan geratuz.
Orioren azken metroak Hondarribiko Banderan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Orioren azken metroak Eusko Label Ligako Hondarribiko Banderan, ontzi barrutik ikusita.
Orioren azken metroak Ondarroako Banderan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Orioren azken metroak Eusko Label Ligako Ondarroako Banderan, ontzi barrutik ikusita.
Aitzol Elu: “Elkarren artean estutu eta aurrera egin dugu"
Aitzol Elu Orioko arraunlariak Ondarroan lortutako bederatzigarren banderaz hitz egin du, Eusko Label Ligako 12. jardunaldian. Eguraldiak ez diela lagundu adierazi du, baina indarrez eta, "gezurtxo pare batekin", garaipena lortu ahal izan dutela.
Iker Zabala: “Denboraldiaren bigarren erdi oso eskasa egin beharko genuke Ligak eskuetatik ihes egiteko"
"Liga erabakita dagoela uste dut, goizegi da esateko, baina abantaila eta errendimendua ikusita, oso zaila da eskuetatik ihes egitea", esan du Orioren entrenatzaileak. "Asteburu izugarria izan da, larunbatean zein igandean trainerua oso ondo ibili da", azpimarratu du. Hala ere, "aurkariek aurrerapauso bat eman dute", ohartarazi duenez.
Orioren azken metroak Lekeitioko estropadan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Orioren azken metroak Eusko Label Ligako Lekeitiko estropadan, ontzi barrutik ikusita.
Gorka Aranberri: “Begiz jota geneukan Lekeition bandera bat irabaztea lehenengoz"
Gorka Aranberri Orioko patroiak Lekeition irabazitako banderaz hitz egin du, Eusko Label Ligako 11. jardunaldian.
Orioren azken metroak Santurtziko Ikurrinean
Ikusi berriro nolakoak izan diren Eusko Label Ligako Santurtziko Ikurrinaren azken metroak. Oriok astindu du bandera.