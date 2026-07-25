XVIII. BANDERA FABRIKA
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Gorka Aranberri: “Ha sido una regata loca”

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Gorka Aranberri, Orioko patroia.
18:00 - 20:00
Gorka Aranberri, Orioko patroia.
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KIROLAK EITB

Última actualización

El patrón de Orio ha hablado sobre la victoria de la San Nikolas. "Si no te pones al nivel del mar, te come", ha dicho en referencia a las dificultades de la jornada. Ha reconocido que las condiciones de hoy han sido "peligrosas", pero ha insistido en que "el remo es esto".

Orio Remo Eusko Label Liga

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