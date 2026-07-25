Gorka Aranberri: “Ha sido una regata loca”
El patrón de Orio ha hablado sobre la victoria de la San Nikolas. "Si no te pones al nivel del mar, te come", ha dicho en referencia a las dificultades de la jornada. Ha reconocido que las condiciones de hoy han sido "peligrosas", pero ha insistido en que "el remo es esto".
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Joseba Rodríguez: “Ha habido mucha tensión de principio a fin"
Al remero de Orio le ha tocado ver desde tierra la regata de hoy. Ha asegurado que la regata ha sido apretada y que con la victoria de hoy han dado un gran paso en la Liga Eusko Label. Hoy les ha puesto en dificultades Zierbena, pero "todos son rivales", ha dicho. Reconoce que después de ganar dos banderas en Galicia, el viaje a casa será más fácil. (Video en euskera).
La regata de Orio en la Bandera Orio Kanpina, vista desde la minicámara
La embarcación oriotarra ha sido la ganadora de la quinta jornada de la Liga Eusko Label. Esta es la regata de la embarcación de Gorka Aranberri, vista desde la minicámara.
Gorka Aranberri: “Lo que no disfruté ayer lo he disfrutado hoy"
Gorka Aranberri, patrón de Orio, ha compartido las vivencias de la Bandera Orio Kanpina de hoy. Tras no rendir al mejor nivel en Castro, han sido los más rápidos en la regata de casa. Aranberri ha dicho que golpes como el del sábado son "necesarios", tanto para que el deporte sea mejor, como para que su trainera sea más competitiva. (Video en euskera)
Aranberri: “Hemos salido como un jabalí herido"
El patrón de Orio, Gorka Aranberri, ha admitido que el golpe recibido en la Bandera de Bilbao les ha venido bien para salir como "jabalí herido" en Zierbena y hacerse con la regata. A la vista de las condiciones del mar, ha declarado que han hecho un trabajo duro y se ha mostrado satisfecho con el resultado obtenido (declaraciones en euskera).
Los últimos metros de Orio en la Bandera Petronor, visto desde dentro de la embarcación
Orio ha sumado su segunda victoria en la tercera jornada de la Liga Eusko Label tras ganar la Bandera Petronor, en Zierbena. Estos son los últimos metros de regata vistos desde la minicámara de a bordo.
Así han sido los últimos metros de Orio
La San Nicolás ha dominado en aguas del Buitrago del Lozoya (Madrid) y ha ganado la Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid en la primera regata de la temporada de la Liga Eusko Label.
Gorka Aranberri: “Hemos empezado la temporada con buen pie"
Orio ha ganado la bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid, la primera regata puntuable para la Liga Eusko Label disputada en el pantano de Riosequillo, en Buitrago de Lozoya (Madrid), y confirma los pronósticos que le situaban como gran favorito.
Gorka Aranberri: “Si nos estancamos nos adelantarán por babor y estribor"
"Partimos desde un nivel más alto. Eso nos da un plus y se tiene que notar este verano", ha remacado el patrón de Orio. "Debemos buscar una mejora", ha agregado.
Orio redondea la temporada ganando su 16ª bandera
Con la conquista también de la Bandera de Portugalete, Orio ha batido este año todos los récords, embolsándose la Liga Eusko Label y La Concha.