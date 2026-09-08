Jon Salsamendi no seguirá como entrenador de Bermeo-Urdaibai, tal y como ha anunciado este martes por la tarde Bermeo Arraun Elkartea. Salsamendi, de esta manera, dejará el club cuando finalice la temporada, a la que le quedan la segunda jornada de la Bandera de La Concha y, en la Liga Eusko Label, las regatas de Bermeo y de Portugalete.

Jon Salsamendi llegó a Bermeo en 2025; ha permanecido dos temporadas como entrenador de Bermeo-Urdaibai, que, en este momento, es tercero en la Liga Eusko Label y obtuvo, el domingo, el quinto puesto en la primera jornada de la Bandera de La Concha.

“Mediante esta nota, queremos informar de que Jon Salsamendi y Bermeoko Arraun Elkartea separan sus caminos. Agradecemos a Jon el haber aceptado el reto de coger las riendas de nuestra trainera cuando la situación del club era crítica, y haber asentado las bases para poder mantener el proyecto deportivo”, ha señalado el club, en su cuenta de Instagram.