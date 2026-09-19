PLAY-OFF - 1. JARDUNALDIA
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Iker Gimeno: “Dena nahi bezala atera zaigu"

Iragarkia
Iker Gimeno
18:00 - 20:00
Iker Gimeno, Deustuko patroia. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Deustuk irabazi du larunbat honetan Bermeoko uretan jokatu den erlojupekoa, lehen aginte-kolpea emanez, eta arrauneko maila nagusira igotzeko abantaila erabakigarria lortuz. Eliterako bi txartelak igande honetan erabakiko dira, Portugaleteko itsasadarrean jokatuko den play-offeko bigarren jardunaldian.

Eusko Label Liga

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