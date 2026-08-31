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Joseba Fernandez: “Banderak irabaztetik urrun bagaude ere, mailari eustea irabazteko beste modu bat da”

Iragarkia
Joseba Fernández
18:00 - 20:00
Joseba Fernandez, San Juango entrenatzailea.
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Azken eguneratzea

San Juanek Eusko Label Ligan jarraitzea lortu du beste urte batez. Joseba Fernandez entrenatzailea elkarrizketatu dugu, eta esan digu “pisu handia kendu dutela gainetik”. Kontxari dagokionez, berak lehen sei postuak argi dauzkala dio, baina ez du baztertzen zazpigarren postua lortzea “estropada oso ona” egiten badute. (Bideoa gazteleraz)

San Juanek Eusko Label Ligan jarraituko du!
San Juan Arrauna Eusko Label Liga

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