Gorka Etxeberria, Ondarroako entrenatzaile berria
Gorka Etxeberria Oliden izango da Ondarroako entrenatzailea hurrengo denboraldian, Eusko Label Ligan, arraun elkarte bizkaitarrak ohar baten bidez jakitera eman duenez.
Ondarroa Arraun Elkarteak azaldu duenez, Etxeberriak ibilbide luzea du arraun munduan. Orio, Getaria eta Arkoten urte askoan ibili da entrenatzaile eta arraunlari lanetan “emaitza paregabeak lortuz eta lan bikaina eginez”, azpimarratu duenez.
Arraun elkarte bizkaitarrak eskerrak eman dizkio Etxeberriari, “proiektu honetan sinistearren”, eta, etapa berri honetan “zorterik onena” opa dio.
Iragan astelehenean, Iñaki Errastik ez zuela Ondarroako prestatzaile bezala jarraituko iragarri zuen Bizkaiko klubak. Errastik bederatzi denboraldi eman ditu Antiguako Aman.