PLAY-OFF - 1ª JORNADA
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Iker Gimeno: “Nos ha salido todo a pedir de boca”

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Iker Gimeno
18:00 - 20:00
Iker Gimeno, patrón de Deusto. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Iker Gimeno: "Dena atera zaigu ahotik eskatzera"
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Última actualización

Deusto se ha impuesto en la contrarreloj disputada este sábado en las exigentes aguas de Bermeo, logrando dar el primer golpe de autoridad y cobrar una ventaja crucial de cara al ascenso a la máxima categoría del remo. La resolución definitiva y los dos billetes hacia la élite se decidirán mañana domingo en la segunda jornada del play-off, que se disputará en la ría de Portugalete.

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