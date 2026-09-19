Iker Gimeno: “Nos ha salido todo a pedir de boca”

Deusto se ha impuesto en la contrarreloj disputada este sábado en las exigentes aguas de Bermeo, logrando dar el primer golpe de autoridad y cobrar una ventaja crucial de cara al ascenso a la máxima categoría del remo. La resolución definitiva y los dos billetes hacia la élite se decidirán mañana domingo en la segunda jornada del play-off, que se disputará en la ría de Portugalete.