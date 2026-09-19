EUSKO LABEL LIGA - BERMEOKO BANDERA
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Aritz Lizarralde: “Ez dugu gure arraunketa egin, eta asko sufritu dugu”

Iragarkia
Aritz Lirrazalde - Orio
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aritz Lizarralde pozik agertu da Oriok marka ezarri duelako denboraldiko 17. bandera bereganatuta. Hala ere, aitortu du Bermeon irabaztea asko kostatu zaiola Eusko Label Ligako txapeldunari.

Orio Eusko Label Liga

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