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Aritz Lizarralde: “Ez dugu gure arraunketa egin, eta asko sufritu dugu”
Aritz Lizarralde pozik agertu da Oriok marka ezarri duelako denboraldiko 17. bandera bereganatuta. Hala ere, aitortu du Bermeon irabaztea asko kostatu zaiola Eusko Label Ligako txapeldunari.
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