Igor Makazagak ez du jarraituko Donostiarrako entrenatzaile bezala
Makazaga eta Kaiarriba Arraun Elkartea lotzen zituen kontratua 2027ra artekoa bazen ere, klubak iragarri du entrenatzaileak berak jakinarazi diola geratzen zitzaion urteari uko egiteko bere erabakia. Horrenbestez, amaiera emango zaio 2016ko urrian hasi zen etapari.
Igor Makazagak ez du jarraituko Donostiarrako entrenatzaile bezala, asteazkenean Kaiarriba Arraun Elkarteak iragarri duenez. Makazaga eta kluba lotzen zituen kontratua 2027ra artekoa bazen ere, klubak iragarri du entrenatzaileak berak jakinarazi diola geratzen zitzaion urteari uko egiteko bere erabakia. Horrenbestez, amaiera emango zaio 2016ko urrian hasi zen etapari.
Instagramen bidez, Donostiarrak eskerrak eman dizkio entrenatzaileari “urte hauetan guztietan erakutsitako lan, dedikazio eta konpromisoagatik”. Makazagaren gidaritzapean, Donostiarrak “mugarri historikoak” lortu ditu, dio klubak, “KAE Ligako igoeratik hasita, eta trainerua TKE Ligako elitean sendo finkatu arteko bidean”.
“Ziklo honetan zehar, Donostiarrak bandera garrantzitsuak astintzea lortu du, eta bi bigarren postu gogoangarri erdietsi ditu Kontxako Banderan, 2022an eta joan den igandean bertan”.
Azkenean, Donostiarrak nabarmendu du “une honetatik” lanean dabilela “entrenatzaile berri egokiena bilatzeko”.