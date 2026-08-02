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Zierbenak eta Getariak palak jo dituzte Lekeitioko estropadako helmugaratzean

Iragarkia
Getaria Zierbena palak Lekeitioko uretan
18:00 - 20:00
Getaria eta Zierbena, bata bestearen ondoan. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bizkaitarrak eta gipuzkoarrak kalez kanpo joan dira eta bata bestearengandik oso gertu helmugaratu dira. Epaileak aldentzeko keinua egin die, baina beranduegi. 

Oriok ez du ustekabekoentzat lekurik utzi Lekeition
Getaria Zierbena Eusko Label Liga

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