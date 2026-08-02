Zierbenak eta Getariak palak jo dituzte Lekeitioko estropadako helmugaratzean
Bizkaitarrak eta gipuzkoarrak kalez kanpo joan dira eta bata bestearengandik oso gertu helmugaratu dira. Epaileak aldentzeko keinua egin die, baina beranduegi.
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Orioren azken metroak Lekeitioko estropadan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Orioren azken metroak Eusko Label Ligako Lekeitiko estropadan, ontzi barrutik ikusita.
Oriok ez du ustekabekorik izateko lekurik utzi Lekeition
San Nikolas ontziak udako zortzigarren garaipena lortu du Lekeitioko XLI. Ikurrina irabazita. Donostiarra izan da bigarren, 7 segundora, bigarren txanda irabazi eta gero, eta hirugarrena, berriz, Lekittarra izan da, 8ra, etxeko estropadan lehen txanda aise menderatu ostean.
Gorka Aranberri: “Begiz jota geneukan Lekeition bandera bat irabaztea lehenengoz"
Gorka Aranberri Orioko patroiak Lekeition irabazitako banderaz hitz egin du, Eusko Label Ligako 11. jardunaldian.
Orioren azken metroak Santurtziko Ikurrinean
Ikusi berriro nolakoak izan diren Eusko Label Ligako Santurtziko Ikurrinaren azken metroak. Oriok astindu du bandera.
Ander Zabala: “Santurtzin estropadak beti dira oso fisikoak”
Orioko arraunlaria oso pozik agertu da Santurtziko Ikurrina irabazi ostean, baita denboraldi oso ona egiten ari direlako ere. Ander Zabala santurtziarra da, gainera, eta etxean arraun egitea beti da berezia.
Orio trebe ibili da Santurtzin ere
Lehen eta bigarren txandak hankaz gora jarri dituzte kaleen arteko desberdintasunek, baina faboritoen artean ez da sorpresarik egon eta Oriok zazpigarren garaipena lortu du.
‘Lekittarra' une gozoan da, eta igandean etxean egingo du arraun
Isuntzako emakumezkoen traineruak bere lehendabiziko bandera lortu du. Gizonezkoen trainerua ere bide onetik doa. Igandeko estropadan bikain aritu ziren Getxon, eta hirugarren egin zuten. Lekittarrak mailari eustea zuen helburu denboraldi hasieran eta, oraingoz, urrats sendoak eman ditu hori lortzeko.
Bederatzi bermeotar, ‘Bou Bizkaia' traineruan
Horietako bat Aitor Gondra patroia da. Gainera, Oier Guenak eta Asier Ruiz de Alegriak denboraldi honetan egin dute debuta gorenean. Argi dute kupoen baldintzak mesede egin diela. Orain arte Bilbo, Castro eta Getxoko banderak astindu dituzte.
Bermeoren azken metroak Getxoko Ikurrinan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Euskotren Ligako Getxoko Ikurrinaren azken metroak. Bermeok astindu du bandera.