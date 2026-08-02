Lekeitio
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Zierbena y Getaria golpean las palas al final de la regata de Lekeitio

Publicidad
Getaria Zierbena palak Lekeitioko uretan
18:00 - 20:00
Getaria y Zierbena, uno al lado del otro. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Zierbenak eta Getariak palak jo dituzte Lekeitioko estropadako helmugaratzean
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Ambas embarcaciones remaban fuera de sus respectivas calles y han entrado prácticamente a la par y con escasos metros de diferencia entre una y otra. Los jueces han intervenido tarde y las palas de varios remeros han acabado chocando.  

Orio no deja espacio para los imprevistos en Lekeitio
Getaria Zierbena Eusko Label Liga

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X