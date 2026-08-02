Zierbena y Getaria golpean las palas al final de la regata de Lekeitio
Ambas embarcaciones remaban fuera de sus respectivas calles y han entrado prácticamente a la par y con escasos metros de diferencia entre una y otra. Los jueces han intervenido tarde y las palas de varios remeros han acabado chocando.
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Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Orio en la regata de Lekeitio de la Liga Eusko Label visto desde dentro de la embarcación.
Gorka Aranberri: “Teníamos la vista puesta en ganar una bandera en Lekeitio por primera vez"
Gorka Aranberri, patrón de Orio, habla de la bandera ganada en Lekeitio, en la 11ª jornada de la Liga Eusko Label.
Orio no se deja sorprender en Lekeitio
La San Nikolas suma su octava victoria del verano ganando la XLI. El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala por delante de Donostiarra, que ha terminado a 7 segundos desde la segunda tanda, y Lekittarra, que ha terminado a 8' en la regata de casa tras ganar el primer turno.
Últimos metros de Orio en la Ikurriña de Santurtzi
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de la Ikurriña de Santurtzi en la Eusko Label Liga.
Ander Zabala: “En Santurtzi las regatas siempre son muy físicas"
El remero de Orio está muy contento por ganar la Ikurriña de Santurtzi y por la temporada que están realizando. Ander Zabala es santurtziarra, además, y remar en casa siempre es especial.
Orio muestra su superioridad en la ría de Santurtzi
Las diferencias entre las calles han puesto patas arriba la primera y segunda tanda, pero no ha habido sorpresas entre los favoritos y Orio ha sumado su séptima victoria.
La ‘Lekittarra' está de dulce, y este domingo remará en casa
La trainera femenina de Isuntza ha conseguido la primera bandera de su historia. La trainera masculina también va por buen camino. El domingo completaron una gran regata en Getxo, terminando terceros. La Lekittarra tenía como objetivo mantener la categoría a principio de temporada y, de momento, están dando pasos firmes para lograr su objetivo.
Nueve bermeanos en la trainera ‘Bou Bizkaia'
Imanol Carueza dio el salto a la trainera el año pasado, y este ha conquistado su primera bandera. Todos tienen claro que los cupos les han abierto puertas. Hasta ahora han ondeado las banderas de Bilbao, Castro y Getxo.
Los últimos metros de Bermeo en la Ikurrina de Getxo
Revive los úlitmos instantes de la Ikurrina de Getxo de la Liga Euskotren. Bermeo ha ganado la bandera.