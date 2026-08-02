Oriok ez du ustekabekorik izateko lekurik utzi Lekeition
San Nikolas ontziak udako zortzigarren garaipena lortu du Lekeitioko XLI. Ikurrina irabazita. Donostiarra izan da bigarren, 7 segundora, bigarren txanda irabazi eta gero, eta hirugarrena, berriz, Lekittarra izan da, 8ra, etxeko estropadan lehen txanda aise menderatu ostean.
Oriok ez du erritmoa jaitsi. San Nikolas ontziak zortzigarren garaipena lortu du Lekeitioko XLI. ikurrina irabazita, 20 minutu eta 10 segundoko denbora eginda. Donostiarra izan da bigarren, 7 segundora, bigarren txanda irabazi eta gero, eta hirugarrena, berriz, Lekittarra izan da, 8 segundora, etxeko estropadan lehen txanda aise menderatu ondoren.
Egia esan, nahiz eta azkenean Oriok nolabaiteko abantailarekin irabazi, une batzuetan ez zegoen batere argi zeinen alde eroriko zen bandera. Lehen ziabogatik irtetean, Getariak muturra sartu die oriotarrei aurrea hartuz, baina Gorka Aranberrik beste martxa bat sartu die bere arraunlariei eta hauek ohorezko txanda aise irabazi dute azkenean.
Hala ere, Donostiarrak aurretik markatutako erreferentziek bat baino gehiagori zalantzak sortu dizkio, batez ere hirugarren luzearen amaieran eta azken ziabogaren ostean. Une horretan, San Nikolas ontzia eta Torrekua II.-aren arteko distantzia segundo bakarrekoa zen, baina azkenean ez da ezustekorik izan.
Ohorezko txandako gainerako hiru ontziek, berriz, borroka zirraragarria izan dute. Denek izan dute bere momentua, baina azkenean Zierbenaren erregulartasuna izan da aldea markatu duena Getaria eta Bermeoren aurretik bukatzeko. Hori bai, galipoek eta gipuzkoarrek palak jo dituzte helmugan, ondorio larririk gabe. Bermeo, aldiz, ez da bere unerik onena igarotzen ari.
Gainerakoan, eta Santurtzin bezala, bigarren txanda Donostiarrak irabazi du. Badirudi Igor Makazagaren mutilek uda hasieran espero zuten maila berreskuratzen ari direla. Lehen luze parekatu baten ondoren, bigarrenean Arkaitz Diazek gidatutako taldea Hondarribiarekiko urrundu ahal izan da eta 9 segundoko aldea lortu du txanda irabazteko. Atzetik, Santurtzi Chapela baino azkarragoa izan da, baina erabat aldendu gabe, galiziarrak larunbatean erakutsitako mailari eutsi ezinda.
Lehen txanda etxean arraun egiten zuen traineruak, Lekittarrak, menderatu du. Ahazteko moduko larunbat baten ondoren, Isuntzak bigarren luzean hautsi du estropada, olatuen inertziari esker, eta aise irabazi du bere txanda. Hirugarren postuan amaitu dute estropada oso ona eginda. Ondarroak eta Aresek borroka polita izan dute bigarren postua lortzeko, eta azkenean bizkaitarren alde erori da. San Juanek ez du sentsaziorik aurkitu asteburu osoan eta azken postuan amaitu du.
Sailkapen nagusiari dagokionez, denboraldiaren erdia igaro ondoren, Oriok sendo jarraitzen du lidergoan, Zierbena, Bermeo eta Getariarekin ohorezko txanda osatuz. Azpitik, Aresek Santurtzin Chapelarekin galdutakoa berreskuratu du.
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