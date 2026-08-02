Orio no se deja sorprender en Lekeitio

Orio sigue sin ceder. Los amarillos han sumado su octava victoria del verano en Lekeitio con un tiempo de 20 minutos y 10 segundos para ganar la XLI. El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala. Segundo ha sido Donostiarra a 7 segundos después de ganar la segunda tanda, mientras que tercero ha sido Lekittarra a 8’ en la regata de casa, después de una gran actuación desde la primera tanda.

Lo cierto es que a pesar de que finalmente Orio ha ganado con cierta ventaja, ha habido momentos en los que no estaba nada claro para que lado iba a caer la bandera. Los aguiluchos han visto como justo al salir de la primera ciaboga Getaria les metía el morro para tomar ventaja, pero Gorka Aranberri ha metido una marcha más a sus remeros y estos han terminado ganando con gran solvencia la tanda de honor.

Sin embargo, las referencias marcadas previamente por Donostiarra han hecho dudar a más de uno, especialmente al final del tercer largo y última ciaboga. En ese momento, la distancia entre la San Nikolas y la Torrekua II era de tan solo un segundo en favor de los amarillos, aunque finalmente no ha habido sorpresa.