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Orio no se deja sorprender en Lekeitio

La San Nikolas suma su octava victoria del verano ganando la XLI. El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala por delante de Donostiarra, que ha terminado a 7 segundos desde la segunda tanda, y Lekittarra, que ha terminado a 8' en la regata de casa tras ganar el primer turno.

GRAFCAV7130. LEKEITIO, 02/08/2026.- La trainera de Orio se ha proclamado vencedora de la XLI Bandera El Correo de la Liga Eusko Label celebrada este domingo en Lekeitio (Bizkaia). EFE/ Miguel Toña
Orio suma su octava bandera del verano. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Oriok ez du ustekabekoentzat lekurik utzi Lekeition
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I. M. Z. | KIROLAK EITB

Última actualización

Orio sigue sin ceder. Los amarillos han sumado su octava victoria del verano en Lekeitio con un tiempo de 20 minutos y 10 segundos para ganar la XLI. El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala. Segundo ha sido Donostiarra a 7 segundos después de ganar la segunda tanda, mientras que tercero ha sido Lekittarra a 8’ en la regata de casa, después de una gran actuación desde la primera tanda.

Lo cierto es que a pesar de que finalmente Orio ha ganado con cierta ventaja, ha habido momentos en los que no estaba nada claro para que lado iba a caer la bandera. Los aguiluchos han visto como justo al salir de la primera ciaboga Getaria les metía el morro para tomar ventaja, pero Gorka Aranberri ha metido una marcha más a sus remeros y estos han terminado ganando con gran solvencia la tanda de honor.

Sin embargo, las referencias marcadas previamente por Donostiarra han hecho dudar a más de uno, especialmente al final del tercer largo y última ciaboga. En ese momento, la distancia entre la San Nikolas y la Torrekua II era de tan solo un segundo en favor de los amarillos, aunque finalmente no ha habido sorpresa.

El resto de embarcaciones de la tanda honor, por su parte, han protagonizado una dura pelea a tres bandas. Todas han tenido su momento, pero finalmente ha sido la regularidad de Zierbena la que ha marcado la diferencia para terminar por delante de Getaria y Bermeo. Eso sí, los galipos y gipuzkoanos han llegado a tocar palas entre sí en línea de meta, sin mayores consecuancias. Bermeo, en cambio, no está atravesando su mejor momento.

Por lo demás, y al igual que en Santurtzi, la segunda tanda la ha ganado Donostiarra. Parece que los de Igor Makazaga recuperan poco a poco el nivel que se les esperaba al principio del verano. Tras un primer largo igualado, en el segundo los patroneados por Arkaitz Díaz han podido distanciarse con respecto a Hondarribia para terminar ganando por 9 segundos de diferencia. Por detrás, Santurtzi ha sido más rápida que Chapela, pero sin despegarse del todo, con los gallegos sin poder mantener el nivel mostrado el sábado.

La primera tanda la ha dominado la trainera que remaba en casa: Lekittarra. Después de un sábado para olvidar, Isuntza ha roto la regata en el segundo largo gracias a la inercia de las olas y ganar con holgura su turno. Buena actuación para terminar en el tercer escalón. Ondarroa y Ares han protagonizado una bonita pelea por el segundo puesto, que al final ha caído del lado bizkaitarra. San Juan no ha encontrado sensaciones en todo el fin de semana.

En lo que a la clasificación general se refiere, tras haber cruzado el ecuador de la temporada, Orio sigue comandando con firmeza, con Zierbena, Bermeo y Getaria completando la tanda de honor. Por debajo, Ares recupera lo perdido en Santurtzi con respecto a Chapela.

Lekittarra Orio Donostiarra Kaiarriba Remo Eusko Label Liga

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