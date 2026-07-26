Bermeo, de la pesadilla a la gloria tras ganar la Ikurriña de Getxo

Bermeo ha pasado este domingo de la pesadilla a la gloria. Tras quedar eliminados en la Bandera Fabrika por los problemas con la boya en la, en Getxo han marcado el mejor tiempo saliendo desde la primera tanda. Así, se han hecho con su tercera bandera de la Liga Eusko Label.

Bermeo ha sido la novedad de la primera tanda. El problema con la baliza en la Bandera Fabrika provocó su expulsión de la regata, obligando a remar con los que compiten por los puestos inferiores. Por su parte, Chapela se ha quedado atascado en la boya en la primera ciaboga y se ha quedado muy atrás. Lekeitio y Ares han empezado a trabajar a la perfección, cogiendo buenas olas, pero las que valen son las últimas largas, y ahí Bermeo ha demostrado su superioridad. La Bou Bizkaia ha entrado en meta con un tiempo de 20:43 minutos, además de mucho margen. Lekittarra ha llegado a 17 segundos, siendo tercero en la clasificación, Ares a 28 y Chapela a 48.

En la tanda de honor, Zierbena ha tomado la delantera en las primeras paladas y ha sacado un buen hueco a Orio y Donostiarra, donde Hondarribia no ha podido igualar el ritmo de sus rivales. Para la segunda ciaboga, Zierbena aventajaba en 8 segundos a Orio y en 14 a la Donostiarra. Sin embargo, visto el estado de la mar, los de esta tanda han tenido las peores condiciones. Prueba de ello ha sido que Zierbena ha sido la séptima clasificada, por delante de Orio. Donostiarra y Hondarribia, por su parte, han sido penúltimo y último, respectivamente.

En la segunda tanda nadie ha sido capaz de aguantar el ritmo de Getaria. Ha sido muy superior a sus rivales y ha metido una marcha más, de cara al tiempo marcado por Bermeo. Ahí ha andado la Esperanza, pero en los últimos largos ha pagado el cansancio y, con un tiempo de 20:52, ha quedado segunda por 9 segundos. Santurtzi ha llegado a 17 segundos, Ondarroa a 25 y San Juan a 41.