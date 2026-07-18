Orio impone su ley en Chapela

Orio ha dado este sábado un paso adelante en aguas gallegas para seguir al frente de la Liga Eusko Label al ganar también la VI Bandera Chapela disputada en Redondela, regata que ha dejado sentenciado desde el inicio la embarcación San Nicolás, que se ha hecho con su cuarta bandera de la temporada.

Zierbena ha demostrado una fortaleza que no ha tenido en anteriores regatas para ser la trainera que daría problemas a Orio, pero su intento ha quedado en nada. Los actuales campeones de liga han remado con tranquilidad y el margen no ha hecho más que crecer.

Así, Orio ha sido el vencedor con un tiempo de 19:42 minutos, Zierbena ha llegado a 12 segundos y Bermeo a 20. El "perdedor" de la jornada ha sido Getaria, que no ha completado una buena jornada y ha quedado en séptima posición, a 41 segundos.

En la segunda tanda se ha podido ver un apretado duelo entre Hondarribia y Donostiarra, que han estado peleando por el mejor tiempo, mientras que Ondarroa y San Juan han marchado sin ninguna opción. En la tercera ciaboga, la Ama Guagalupekoa ha logrado una ligera ventaja para adelantarse lo suficiente y marcar el mejor tiempo hasta entonces en meta, 19:58 minutos, tiempo con el que ha quedado tercera en la clasificación. Donostiarra ha llegado a 5 segundos.

En la lucha por los puestos de abajo, Santurtzi ha estado liderando la tanda en todo momento, con Lekeitio y Chapela de par en par y Ares sin poder pelear. En la primera ciaboga se ha decidido cuál iba a ser el orden y así se ha mantenido hasta el último momento. La Sotera ha sido la primera en cruzar la meta con un tiempo de 20:27, Lekittarra ha llegado a 4 segundos, el equipo local a 10 y Ares a casi medio minuto.