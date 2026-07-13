Liga Eusko Label
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¿Qué pasó en Castro, en la regata del sábado, y por qué?

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Gaztelaniaz Castro
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zer gertatu zen Castron, larunbateko estropadan, eta zergatik?
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KIROLAK EITB

Última actualización

Hemos analizado con Ibon Gaztañazpi, en el plató de Kirolak, de EITB, lo ocurrido en la regata de la Liga Eusko Label del pasado sábado. Las condiciones de la mar llevaron a vivir y presenciar situaciones que quedan en el recuerdo de los remeros y de las y los aficionados.

Remo Bermeo Urdaibai Zierbena Eusko Label Liga

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