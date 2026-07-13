¿Qué pasó en Castro, en la regata del sábado, y por qué?

Gorka Aranberri, patrón de Orio, ha compartido las vivencias de la Bandera Orio Kanpina de hoy. Tras no rendir al mejor nivel en Castro, han sido los más rápidos en la regata de casa. Aranberri ha dicho que golpes como el del sábado son "necesarios", tanto para que el deporte sea mejor, como para que su trainera sea más competitiva. (Video en euskera)