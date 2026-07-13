¿Qué pasó en Castro, en la regata del sábado, y por qué?
Hemos analizado con Ibon Gaztañazpi, en el plató de Kirolak, de EITB, lo ocurrido en la regata de la Liga Eusko Label del pasado sábado. Las condiciones de la mar llevaron a vivir y presenciar situaciones que quedan en el recuerdo de los remeros y de las y los aficionados.
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Gorka Aranberri: “Lo que no disfruté ayer lo he disfrutado hoy"
Gorka Aranberri, patrón de Orio, ha compartido las vivencias de la Bandera Orio Kanpina de hoy. Tras no rendir al mejor nivel en Castro, han sido los más rápidos en la regata de casa. Aranberri ha dicho que golpes como el del sábado son "necesarios", tanto para que el deporte sea mejor, como para que su trainera sea más competitiva. (Video en euskera)
Orio da una exhibición en casa y Donostiarra se reivindica
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La regata de Bermeo en la Bandera Caixabank, vista desde la minicámara
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Mikel Calleja: “Ha sido un día caótico"
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¡Donostiarra se ha llevado la baliza por delante!
Donostiarra ha tenido problemas en la ciaboga del segundo largo. El patrón Arkaitz Díaz ha puesto su trainera sobre una ola y después no han podido dar bien la ciaboga.
Bermeo manda en la loca regata de Castro
En una regata condicionada por el oleaje, la 'Bou Bizkaia' ha sido la que mejor ha sabido leer la mar, y ha sumado su segunda victoria en la Liga Eusko Label.
Jon Larrañaga: “Entrenamos para ganar, pero hay que tener los pies en la tierra”
Getaria, que cumple su cuarto año en la Liga Eusko Label, está cuajando un gran inicio de temporada y bogará en la tanda de honor el sábado Jon Larrañaga señala que entrenan para estar en los primeros puestos y que aunque eso es apetecible, estando Orio de por medio hay que tener "las piernas en el suelo"
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Entrevistamos al entrenador de Bermeo Urdaibai, Jon Salsamendi, recién ganador de la bandera de Bilbao La victoria ha sido recibida "como un regalo", pero sin perder el norte buscan "estabilizarse en la tanda de honor y entrar en la lucha por las banderas"