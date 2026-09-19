PLAY OFFA
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Portugaleteko estropada eremuko batimetria eta baldintzak

Iragarkia
Batimetria Portugalete
18:00 - 20:00
Portugaleteko batimetria
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskotren eta Eusko Label ligetako play offeko bigarren jardunaldian, Portugaleteko estropada eremuko baldintzak eta ezaugarriak ikus daitezke bideo honetan.

Arrauna Eusko Label Liga Euskotren Liga

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