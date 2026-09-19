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Portugaleteko estropada eremuko batimetria eta baldintzak
Euskotren eta Eusko Label ligetako play offeko bigarren jardunaldian, Portugaleteko estropada eremuko baldintzak eta ezaugarriak ikus daitezke bideo honetan.
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