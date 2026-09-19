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Batimetría y condiciones del campo de regatas de Portugalete

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Batimetria Portugalete
18:00 - 20:00
Batimetría de Portugalete
Euskaraz irakurri: Portugaleteko estropada eremuko batimetria eta baldintzak
KIROLAK EITB LOGO

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Última actualización

Este domingo se disputará la segunda jornada del play off de las Ligas Euskotren y Eusko Label en Portugalete. En este vídeo se pueden ver las condiciones y características del campo de regatas.

Remo Eusko Label Liga Euskotren Liga

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