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Batimetría y condiciones del campo de regatas de Portugalete
Euskaraz irakurri: Portugaleteko estropada eremuko batimetria eta baldintzak
Este domingo se disputará la segunda jornada del play off de las Ligas Euskotren y Eusko Label en Portugalete. En este vídeo se pueden ver las condiciones y características del campo de regatas.
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