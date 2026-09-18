Play-offak
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Zarautzek igoerarekin borobildu nahi du denboraldia

Iragarkia
Zarautz arraun taldea
18:00 - 20:00

Zarauzko arraun-taldea gogotsu dago asteburuari begira

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

TKE ligara igotzeko play-offak jokatuko dituzte asteburuan Bermeoko eta Portugaleteko estropadetan. Zarauzko neskak gogotsu daude egindako lanari amaiera borobila emateko, Nahikari Osa patroiak eta Juanjo Etxarte entrenatzaileak adierazi dutenaren arabera.

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