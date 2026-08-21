EUSKO LABEL ETA EUSKOTREN LIGAK
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Zarauzko estropada eremuko batimetriak eta baldintzak

Iragarkia
Zarautzko batimetria
18:00 - 20:00
Zarauzko batimetriak.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Zarauzko Ikurrina jokatuko dute Euskotren eta Eusko Label Ligetako hamaseigarren eta hamazazpigarren jardunaldietan. Zarauzko estropada eremuaren baldintzak eta ezaugarriak ikus daitezke bideoan.

Arrauna Eusko Label Liga Euskotren Liga

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