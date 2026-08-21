Batimetrías y condiciones del campo de regatas de Zarautz
En las jornadas decimosexta y decimoséptima de las Ligas Euskotren y Eusko Label se disputa la Ikurriña de Zarautz. En el vídeo se pueden ver las condiciones y características del campo de regatas de Zarautz.
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