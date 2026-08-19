ZARAUZKO IKURRINA
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Zarauzko jardunaldi bikoitzak erabakiko du Euskotren Ligako sailkapena

Iragarkia
18:00 - 20:00
Zarauzko Ikurrinaren aurkezpena. Irudia: ACT
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Zarauzko estropada aurkeztu dute gaur goizean. Jardunaldi bikoitzeko estropada honetan, Donostiarra eta Zumaia Euskotren Ligako azken bi postuetan geratuko diren erabakiko da. Zilarrezko Ligan, momentu gozoan harrapatu die Zarauzko emakumezkoen zein gizonezkoen taldeei, bigarren postuan.

Arrauna Eusko Label Liga Euskotren Liga

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