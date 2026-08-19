Zarauzko jardunaldi bikoitzak erabakiko du Euskotren Ligako sailkapena
Zarauzko estropada aurkeztu dute gaur goizean. Jardunaldi bikoitzeko estropada honetan, Donostiarra eta Zumaia Euskotren Ligako azken bi postuetan geratuko diren erabakiko da. Zilarrezko Ligan, momentu gozoan harrapatu die Zarauzko emakumezkoen zein gizonezkoen taldeei, bigarren postuan.
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Talde giroa eta prestaketa, Arraun Lagunaken bost liga garaipenen gakoak
Ane Sanchez, Aiora Belartieta, Lorea Etxabe, Mar Larrea eta Xubane Uribarrena lekuko izan dira Aurraun Lagunakek irabazitako bost ligetan. Garaipen guzti horien gakoa “talde giro ona” dela adierazi dute, baita prestaketa mental eta fisikoa ere, besteak beste.
Ibai Camarero, Hondarribiko arraunlaria: “% 100a ematen dugu estropadetan eta emaitzak lortu ditugu”
Hondarribia bosgarren doa Eusko Label Ligako sailkapen nagusian. Ibai Camarero arraunlaria elkarrizketatu dugu eta egindako lanaren ondorio dela azaldu digu. Taldearen gaztetasunaren harira, “traineruan harrobiko hamaika arraunlarirekin” aritzea lortu dutela azpimarratu du, baita pozik dabiltzala ere.
Pasai Donibaneko eta Getariako estropadek utzitakoak errepasatu ditu Sara Gandarak
Pasai Donibaneko eta Getariako estropadek azpimarratzeko moduko gertakizun eta irudiak utzi dituzte, errekor berri bat eta puskatutako pala bat, esaterako. Sara Gandararekin batera egin dugu analisia.
Orioren azken metroak Getariako Ikurrinan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Orioren azken metroak Eusko Label Ligako Getariako Ikurrinan, ontzi barrutik ikusita.
2026ko Euskotren Ligako egutegia
Emakumezkoen txapelketa ekainaren 28an hasiko da ‘Canal de Isabel II’ Banderarekin, eta abuztuaren 23an amaituko da, Zarauzko XVIII. Ikurrinarekin.
Jon Urresti: “Iazko arantza kendu dugu Pasaiako eta Getariako ikurrinak lortuta”
Oriok bere hamabigarrren garaipena lortu du Getarian. Jon Urresti arraunlariaren hitzetan, “lau luze oso onak” egin dituzte eta horrek “lehengo urteko arantza kentzeko” eta asteburua biribiltzeko balio izan die.
Oriok hegan egin du Getariako uretan
'San Nikolas' ontziak 16 segundoko aldea atera dio bere txandako bigarrenari, Zierbenari, eta Hondarribiak sailkapeneko bigarren postua lortu du, 8 segundora.
Arraun Lagunaken azken metroak Getariako estropadan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Arraun Lagunaken azken metroak Euskotren Ligako Getariako estropadan, ontzi barruko kameratik ikusita.
Jule Arkotxa: “Dena borobil irteten ari zaigu"
Jule Arkotxa Arraun Lagunakeko arraunlariarekin izan gara Getariako Ikurrina irabazi eta gero. Denboraldia "borobil" ateratzen ari zaiela onartu, eta hori lortzeko atzetik lan handia dagoela nabarmendu du.