EUSKOTREN LIGA
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Talde giroa eta prestaketa, Arraun Lagunaken bost liga garaipenen gakoak

Iragarkia
Ane, Lorea, Mar, Aiora eta Xubane
18:00 - 20:00
Ane, Lorea, Mar, Aiora eta Xubane.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ane Sanchez, Aiora Belartieta, Lorea Etxabe, Mar Larrea eta Xubane Uribarrena lekuko izan dira Aurraun Lagunakek irabazitako bost ligetan. Garaipen guzti horien gakoa “talde giro ona” dela adierazi dute, baita prestaketa mental eta fisikoa ere, besteak beste.

Arraun Lagunak Emakume kirolariak Arrauna Euskotren Liga

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