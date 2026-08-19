IKURRIÑA DE ZARAUTZ
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Zarautz resolverá la Liga Euskotren en su doble jornada

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18:00 - 20:00
Presentación de la Ikurriña de Zarautz. Imagen: ACT
Euskaraz irakurri: Zarauzko jardunaldi bikoitzak erabakiko du Euskotren Ligako sailkapena
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KIROLAK EITB

Última actualización

Esta mañana se ha presentado la regata de Zarautz. En esta regata de doble jornada, se decidirá si Donostiarra y Zumaia quedan en los dos últimos puestos de la Liga Euskotren. En la Liga de Plata, a los equipos femeninos y masculinos de Zarautz les ha pillado en un momento dulce, en segunda posición.

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