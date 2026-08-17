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Análisis de las regatas de Pasai Donibane y Getaria, con Sara Gandara

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Janire y Sara
18:00 - 20:00

Janire Fragua y Sara Gandara en el plató.

Euskaraz irakurri: Pasai Donibaneko eta Getariako estropadek utzitakoak errepasatu ditu Sara Gandarak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Las regatas de Pasai Donibane y Getaria han dejado acontecimientos e imágenes dignas de ser destacadas, así como un récord y una pala rota. Hemos realizado el análisis junto a Sara Gandara.

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