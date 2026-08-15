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Orio nagusi Pasai Donibanen ere

Hala, 'San Nikolas' Eusko Label Ligaren buruan jarraitzen du 11 banderarekin, eremuko errekor berriarekin gainera.
Orio garaile
Orioko arraunlariak besarkatzen. Argazkia: EITB
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Orioren bolada onak ez du etenik, eta larunbat honetan ere garaipena erdietsi dute Pasai Donibaneko estropadan azkarrenak izanez. Hala, Eusko Label Ligaren buruan jarraitzen dute 11 banderarekin, eremuko errekor berriarekin gainera.

Ohorezko txandatik, Oriok estropadaren agintea hartu du azkar batean. Tarte txiki bat mantendu du Zierbena, Bermeo eta Getariarekiko, baina aurrera egin ahala tarte hori handitzen joan da. Inork ez du arriskuan jarri San Nikolas ontziaren garaipena eta bandera irabazi du 19 minutu eta 39 segundoko denborarekin. Bigarren Zierbena izan da 8 segundora, eta hirugarren Bermeo 15era.

Lehen txandan Chapela, Ares, San Juan eta Santurtzi irten dira. Ontzi galiziarra izan da azkarrena erreferentzia faltak traineru guztiei eragin dien estropadan, 20 minutu eta 26 segundorekin. Bestalde, Santurtzik hirugarren postua lortu du txandan, eta hori ziabogan arraun bat apurtu zaiola.

Bigarren txandan Lekittarra izan da helmugaratzen lehena, eta aurrekoen denbora guztiak hobetu ditu, Chapela baino 14 segundo gutxiagorekin. Ondarroa eta Hondarribia, aldiz, atzetik geratu da. Hala ere, Donostiarrak lortu du ordura arteko denborarik onena, 20 minutu eta 2 segundorekin, Lekittarrak baino 9 segundo gutxiago.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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