Arraun Lagunakek matematikoki irabazi du Euskotren Liga, Pasai Donibanen ere gailenduta
Arraun Lagunak Euskotren Liga irabaztea ziurtatu du, Pasai Donibaneko estropadan gailenduta. Aurreko jardunaldi guztietan bezala, Lugañene ontziko neskak jaun eta jabe izan dira eta eurek eraman dute Pasaiako Ikurriña.
Ramon Erostarbek entrenatutako eskifaiak, denbora guztiak txikitu ditu Pasai Donibaneko estropada eremuan, eta marka berria ezarrita lortu dute garaipena.
Gaurkoan nahikoa zitzaien Tolosaldearen aurretik geratzea ligako koroa ziurtatzeko. Horixe bete dute, eta bukaeran 8 segundo atera dizkiote Nerea Perezen zuzendutako ontziari eta 14 Oriori eta lehen txandan nagusi izan den Hibaikari.
Lehen txanda horretan, Hibaikak segundo bat atera dio Astillerori, bi Donostiarrari eta 10 Zumaiari.
Ligako sailkapenari dagokionez, eta datorren asteburuan Orion jokatuko diren bi jardunaldien faltan, Arraun Lagunakek 104 puntu dauzka, eta 13 garaipen, eta Tolosaldeak 80. San Juan da hirugarren, 61 punturekin.
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2026ko Euskotren Ligako egutegia
Emakumezkoen txapelketa ekainaren 28an hasiko da ‘Canal de Isabel II’ Banderarekin, eta abuztuaren 23an amaituko da, Zarauzko XVIII. Ikurrinarekin.
Arraun Lagunaken azken metroak Pasaiako estropadan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Arraun Lagunaken azken metroak Euskotren Ligako Pasaiako estropadan, ontzi barruko kameratik ikusita.
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Xubane Uribarrena Arraun Lagunakeko arraunlariarekin izan gara, trainerua bosgarrenez Euskotren Ligako txapeldun bilakatu ondoren Pasaiako estropada ere irabazita. Harro agertu da lortutakoaz, eta uneoro babesa eskaini dietenei eskaini nahi izan die lorpena.
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TKEko Diziplinako epaile bakarrak Astilleroko, Arraun Lagunakeko, Hibaikako, Orioko, Tolosaldeako eta Zumaiako entrenatzaileak deitu ditu. Klub horiei diziplinazko prozedura ireki die; izan ere, Euskotren Ligan uztailaren 25ean Donostian jokatzekoa zen Fabrika Bandera utzi zuten.
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"Ondarroan estropada ona egin genuen; igandean, Hondarribian, aldiz, txanda batetik bestera haizea asko aldatu zen, joateko luzea oso ona egin genuen, baina bueltan ez genuen sentsazio onik aurkitu", azaldu du Tolosaldeako patroiak. "Baliteke gehien gozatzen ari naizen urtea izatea", aitortu du Nerea Perezek.
Arraun Lagunaken azken metroak Hondarribiko estropadan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Arraun Lagunaken azken metroak Euskotren Ligako Hondarribiko estropadan, ontzi barruko kameratik ikusita.
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Arraun Lagunakeko patroia pozik agertu da Etxabe entrenatzaileak emandako aukeragatik, eta baita garaipena lortzeagatik ere. Haize indartsua zegoela ere esan du.
Arraun Lagunakek ez du etenik, Hondarribian ere garaile
Donostiako traineruak bere nagusitasuna erakutsi du beste behin Hondarribiko uretan, eta argi irabazi du Balfego Bandera. Lugañene bikain ari da, eta, gaur-gaurkoz, ez du aurkaririk. Juan Mari Etxaberen taldeak Euskotren Ligan jokatu diren bandera guztiak eskuratu ditu.
Arraun Lagunaken azken metroak Ondarroako estropadan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Arraun Lagunaken azken metroak Euskotren Ligako Ondarroako estropadan, ontzi barruko kameratik ikusita.