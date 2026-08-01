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Batimetría y condiciones del campo de regatas de Santurtzi

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Santurtziko estropada eremuko batimetria
18:00 - 20:00
Campo de regateo de Santurtzi. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Santurtziko estropada eremuko batimetria eta baldintzak
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KIROLAK EITB

Última actualización

En la décima jornada de las Ligas Euskotren y Eusko Label se disputa la Ikurriña de Santurtzi. En el vídeo se pueden ver las condiciones y características del campo de regatas de Santurtzi.

Santurtzi Remo Euskotren Liga Eusko Label Liga

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