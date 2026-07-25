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Batimetría y condiciones del campo de regatas de Donostia

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Batimetriak Fabrika bandera, zortzigarren jardunaldia
18:00 - 20:00
Campo de regateo de Donostia. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Donostiako estropada eremuko batimetria eta baldintzak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Las Ligas Euskotren y Eusko Label viven su octava jornada con la disputa de la Bandera Fabrika. En el vídeo se pueden conocer las condiciones y características del campo de regatas de Donostia.

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