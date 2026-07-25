Batimetría y condiciones del campo de regatas de Donostia
Las Ligas Euskotren y Eusko Label viven su octava jornada con la disputa de la Bandera Fabrika. En el vídeo se pueden conocer las condiciones y características del campo de regatas de Donostia.
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Batimetría y condiciones del campo de regatas de Getxo
En la novena jornada de las Ligas Euskotren y Eusko Label se disputa la Ikurriña de Getxo. En el vídeo se pueden ver las condiciones y características del campo de regatas de Getxo.
La ACT mantiene la regata de San Sebastián de este sábado, si bien reorganiza las infraestructuras de tierra
Ante la previsión de meteorología adversa, no se instalarán la fan zone ni la tribuna de invitadas e invitados, ni se fletará el barco de autoridades. La competición deportiva, no obstante, se mantiene según lo previsto, según ha informado la ACT.
Los play-off, en el punto de mira de Zarautz
Zarautz Arraun Elkartea está viviendo un buen momento. El equipo femenino ya ha conseguido dos banderas de la liga ETE. El masculino, tres de la liga ARC. Ambos son segundos en la clasificación y tienen los play-off como objetivo.
Hondarribia, en pleno relevo generacional
Hace dos años, ocho remeros de Hondarribia dejaron el equipo. Como resultado, subieron a varios remeros de la cantera al primer equipo. Entre ellos Xabier Salaberria, Mattin Colas y Xabier Olaskoaga.
Hibaika, con la mirada puesta en la tanda de honor
Tras las regatas en galicia, Hibaika ha vuelto a casa con buenas sensaciones. La remera Eva López ha explicado que, tras ese fin de semana redondo, en el equipo están “más tranquilas” por lo que podrán afrontar las siguientes regatas “de otra forma”. La patrona Inge Ugarte ha dejado claro que ahora están “con la mirada puesta en la tanda de honor”.
Mikel Azkarate, experto en remo, extrae sus primeras conclusiones del primer tercio de la temporada
Azkarate, que ve a Orio y Arraun Lagunak firmes en el liderato, ha destacado las dos banderas de Bermeo, que no califica como sorpresa, y ha asegurado que en "fechas señaladas" Urdaibai será "un rival a tener en cuenta". Además, ha resaltado "la igualdad" existente en mitad de la tabla.
Calendario de la Liga Euskotren 2026
El Campeonato femenino arrancará el 28 de junio con la Bandera Canal de Isabel II, y acabará el 23 de agosto, en Zarautz.
Joseba Rodríguez: “Ha habido mucha tensión de principio a fin"
Al remero de Orio le ha tocado ver desde tierra la regata de hoy. Ha asegurado que la regata ha sido apretada y que con la victoria de hoy han dado un gran paso en la Liga Eusko Label. Hoy les ha puesto en dificultades Zierbena, pero "todos son rivales", ha dicho. Reconoce que después de ganar dos banderas en Galicia, el viaje a casa será más fácil. (Video en euskera).
Orio se corona también en Bueu, pese a la resistencia de Zierbena
Zierbena ha puesto en dificultades a la embarcación 'San Nicolás', poniéndose incluso por delante hasta los últimos largos, pero finalmente se ha impuesto la trainera comandada por Gorka Aranberri.