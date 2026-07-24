La ACT mantiene la regata de San Sebastián de este sábado, si bien reorganiza las infraestructuras de tierra
La Asociación de Clubes de Traineras (ACT) mantiene la disputa de la Bandera Fabrika, en San Sebastián, este sábado, en la Liga Euskotren y en la Liga Eusko Label de la temporada de 2026, si bien ha decidido reorganizar las infraestructuras de tierra. Ante la previsión de meteorología adversa, no se instalarán la fan zone ni la tribuna de invitadas e invitados, ni se fletará el barco de autoridades; la competición deportiva, no obstante, se mantiene según lo previsto, según ha informado la ACT a última hora de la tarde del viernes.
En una nota de prensa, la ACT ha informado de que, “tras analizar los últimos partes meteorológicos que prevén condiciones adversas para la jornada del sábado”, ha decidido “adaptar el despliegue del evento para garantizar la seguridad del público y la logística en el campo de regateo”. Así, “ante la previsión de mal tiempo, la organización ha optado por suspender las estructuras temporales y los espacios de protocolo; de este modo, no se instalará la fan zone, ni la tribuna de invitados, ni se fletará el barco de autoridades. Se mantendrá únicamente la tribuna técnica, imprescindible para el control del arbitraje, la cronometración y la retransmisión”.
En cambio, “y en espera de confirmación con las condiciones climatológicas que depare el sábado, la competición deportiva se mantiene según lo previsto. Los informes marítimos actuales confirman que las condiciones de la mar permiten el desarrollo de la prueba garantizando la integridad física de las tripulaciones”, precisa la ACT, que señala cómo “el comité técnico y los jueces de mar realizarán una evaluación continua del estado del agua hasta el último momento previo a la salida, preparados para tomar las decisiones oportunas si las condiciones empeorasen y pusieran en peligro a los competidores y competidoras”.
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