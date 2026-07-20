A Iñaki Elorza, remero de Orio, le ha tocado ver la regata de hoy desde tierra, aunque está muy contento por el triunfo de su equipo y, sobre todo, por el nivel que ha demostrado la trainera, a pesar de las rotaciones de remeros que ha realizado con respecto a la última regata. También ha dicho que en próximas regatas no se pueden relajar, puesto que el nivel de las otras embarcaciones es muy alto.