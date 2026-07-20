Mikel Azkarate, experto en remo, extrae sus primeras conclusiones del primer tercio de la temporada
Azkarate, que ve a Orio y Arraun Lagunak firmes en el liderato, ha destacado las dos banderas de Bermeo, que no califica como sorpresa, y ha asegurado que en "fechas señaladas" Urdaibai será "un rival a tener en cuenta". Además, ha resaltado "la igualdad" existente en mitad de la tabla.
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Calendario de la Liga Euskotren 2026
El Campeonato femenino arrancará el 28 de junio con la Bandera Canal de Isabel II, y acabará el 23 de agosto, en Zarautz.
Joseba Rodríguez: “Ha habido mucha tensión de principio a fin"
Al remero de Orio le ha tocado ver desde tierra la regata de hoy. Ha asegurado que la regata ha sido apretada y que con la victoria de hoy han dado un gran paso en la Liga Eusko Label. Hoy les ha puesto en dificultades Zierbena, pero "todos son rivales", ha dicho. Reconoce que después de ganar dos banderas en Galicia, el viaje a casa será más fácil. (Video en euskera).
Orio se corona también en Bueu, pese a la resistencia de Zierbena
Zierbena ha puesto en dificultades a la embarcación 'San Nicolás', poniéndose incluso por delante hasta los últimos largos, pero finalmente se ha impuesto la trainera comandada por Gorka Aranberri.
Itziar Eguren, emocionada: “Las golondrinas nunca dejan de volar"
La Lugañene no ha tenido rival en la II Bandeira Femenina Concello de Bueu y suma su séptima victoria de la temporada. Las de Donostia, además, han batido el récord del campo de regateo. "Las golondrinas nunca dejan de volar", ha declarado la presidenta Itziar Eguren muy emocionada.
Arraun Lagunak conquista Galicia
La 'Lugañene' completa el pleno de regatas en tierras gallegas ganando la II Bandeira Femenina Concello de Bueu batiendo el récord del campo de regateo y afianza aún más su liderato. Segunda ha sido Tolosaldea y tercera ha finalizado Hibaika después haber completado una grandísima actuación desde la primera tanda.
EN DIRECTO: Bandera de Bueu de las ligas Euskotren y Eusko Label
Retransmisión, en directo y desde Galicia, de la Bandera de Bueu de las Ligas Euskotren y Eusko Label
Iñaki Elorza: “Que el bote ande bien a pesar de las rotaciones es muy importante para nosotros”
A Iñaki Elorza, remero de Orio, le ha tocado ver la regata de hoy desde tierra, aunque está muy contento por el triunfo de su equipo y, sobre todo, por el nivel que ha demostrado la trainera, a pesar de las rotaciones de remeros que ha realizado con respecto a la última regata. También ha dicho que en próximas regatas no se pueden relajar, puesto que el nivel de las otras embarcaciones es muy alto.
Orio impone su ley en Chapela
El 'San Nicolás' ha navegado a su antojo por aguas gallegas y ha conquistado con comodidad su cuarta bandera de la liga.
Itziar Eguren: “Haciendo bien las cosas, no hay techo"
La presidenta de Arraun Lagunak ve a su equipo "unido" y alaba el trabajo de las chicas. Destaca que están ganando todo y que, trabajando bien, no hay "techo".