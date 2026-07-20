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Mikel Azkarate, experto en remo, extrae sus primeras conclusiones del primer tercio de la temporada

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Mikel Azkarate, experto en remo. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Mikel Azkarate arrauneko adituak Eusko Label eta Euskotren ligen lehen hereneko balantzea egin du
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KIROLAK EITB

Última actualización

Azkarate, que ve a Orio y Arraun Lagunak firmes en el liderato, ha destacado las dos banderas de Bermeo, que no califica como sorpresa, y ha asegurado que en "fechas señaladas" Urdaibai será "un rival a tener en cuenta". Además, ha resaltado "la igualdad" existente en mitad de la tabla.

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