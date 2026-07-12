ZUZENEAN: Euskotren eta Eusko Label Ligetako Orio Kanpina Bandera
Euskotren eta Eusko Label Ligetako 5. jardunaldiko estropaden zuzeneko emanaldia, Oriotik.
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2026ko Euskotren Ligako egutegia
Emakumezkoen txapelketa ekainaren 28an hasiko da ‘Canal de Isabel II’ Banderarekin, eta abuztuaren 23an amaituko da, Zarauzko XVIII. Ikurrinarekin.
Arraun Lagunaken bosgarren garaipena jarraian
Lugañene ontziak udako bere bosgarren bandera lortu du, Orioko Kanpina XIV. Banderan azkarrena izan ondoren, baina oraingoan hortzak estutu behar izan ditu Tolosaldeak lehen txandan lortutako denbora bikainaren ostean. Ramon Erostarbek entrenatzen duen trainerua bigarrena izan da 6 segundora eta San Juan izan da hirugarrena 8 segundora.
Orioko estropada eremuko batimetria eta baldintzak
Euskotren eta Eusko Label Ligetako hirugarren jardunaldian Orioko Estrepada eta Orioko Kanpina bandera jokatuko dira. Bideoan Orioko estropada eremuko baldintzak eta ezaugarriak ikus daitezke.
Bermeoren estropada Caixabank Banderan, minikamaratik ikusita
Bizkaiako ontziak Euskotren Ligako laugarren jardunaldian Bermeok irabazitako estropada, minikameratik ikusita
Mikel Calleja: “Egun aldrebesa izan da”
Mikel Calleja Bermeoko arraunlariak gaurko Castroko estropadan bizitako sentsazioak partekatu ditu, CaixaBank bandera irabazi eta gero Orioren aurretik.
Donostiarrak baliza aurretik eraman du bigarren ziabogan!
Donostiarrak arazoak izan ditu bigarren luzeko ziabogan. Arkaitz Diaz patroiak olatu baten gaineak jarri du bere trainerua eta ondoren ezin izan dute ziaboga ondo eman.
Bermeok agindu du Castroko estropada eroan
Olatuek baldintzatutako estropadan, 'Bou Bizkaia' izan da itsasoa hobeen irakurtzen jakin duena, eta Eusko Label Ligako bigarren garaipena eskuratu du.
Arraun Lagunaken estropada Caixabank Banderan, minikameratik ikusita
Donostiako ontziak Euskotren Ligako laugarren jardunaldian Arraun Lagunakek irabazitako estropada, ontzi barruko minikameratik ikusita.
Arraun Lagunak nagusi izan da berriro Castron
Lugañene ontziak udako laugarren bandera lortu du eta ez dirudi aurkaririk duenik. Bigarren San Juan izan da 24,34 segundora eta hirugarren, Orio 24,48 segundora. Biek lehen txandan egin dute arraun, haize bortitzak eta itsaso oso mugituak markatutako estropadan.