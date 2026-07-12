Remo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

EN DIRECTO: Bandera Orio Kanpina de las Ligas Euskotren y Eusko Label

Publicidad
Arrauna 2026ko Ligak
18:00 - 20:00
días
horas
minutos
segundos
Avisar cuando empiece Eliminar de Mis avisos
Arrauna 2026ko Ligak
Euskaraz irakurri: Arrauna zuzenean: Euskotren eta Eusko Label ligetako Orioko Bandera
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Retransmisión en directo, desde Orio, de las regatas correspondientes a la 5ª jornada de las Ligas Euskotren y Eusko Label de remo.

Remo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X