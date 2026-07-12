Arrauna
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Euskotren eta Eusko Label Ligetako Orio Kanpina Bandera

Iragarkia
Arrauna 2026ko Ligak
18:00 - 20:00
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Arrauna 2026ko Ligak
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskotren eta Eusko Label Ligetako 5. jardunaldiko estropaden emanaldia, Oriotik.

Arrauna

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