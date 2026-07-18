ZUZENEAN: Euskotren eta Eusko Label ligetako Chapela Bandeira
Euskotren eta Eusko Label ligen seigarren jardunaldiko estropaden zuzeneko emanaldia. Galiziatik, Chapelako Bandeira.
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Iñaki Goikoetxea: “Kaleen artean aldeak egoteak kezkatzen gaitu"
Asteburuan Galizian jokatuko dira arraun liga nagusietako estropadak. Aurten bi asteburu izango dituzte bertan. Iñaki Goikoetxea 'Sagua' Lekittarrako patroiarekin izan gara, aurretik duten asteburuaz hitz egiteko. Galiziara bidean harrapatu dugu.
Juan Zunzunegi: “Helburua lehen txandan lehiatzea da eta horretan ari gara; ezin dugu hutsik egin”
Chapela denboraldi hasierako aurreikuspena betetzen ari da: lehen txandan lehiatzea. Larunbatean etxean jokatuko den estropadari gogoz eta ilusioz begiratzen dio Juan Zunzunegi entrenatzaileak, mailari eusteko gakoa “hutsik ez egitea” dela jakinda.
Hondarribiak begiz jota ditu Euskotren Ligarako kanporaketak
Hondarribiak kolpe latza eraman zuen Euskotren Ligatik ETE Ligara jaitsi zenean. Hala ere, taldeak gora egin eta lider dira orain. Osertz Alday entrenatzaileak argi dauzka aurtengo helburuak: Lehen bi postuak mantentzea eta play-offa jokatzea. Irati Camarerok azaldu du “konfiantzarekin bai, baina konfiatu gabe” ibili behar direla.
Asier Irueta, ondoz ondoko 202 estropada Ondarroarekin
Asier Iruretak 202 estropada egin ditu jarraian Ondarroako traineruan. Ezin hobeto ekin diote denboraldiari, bigarren txandan ari dira arraunean eta sailkapenean zortzigarren dira aurretik San Juan bi puntura dutela. Orain, despistatu gabe “gerran jarraitzea” egokitzen zaiela azaldu du ondarroarrak.
Mikel Ojeda, Urdaibaiko arraunlaria: “Zorionez, tosta ondo jartzea lortu nuen, une oso gogorrak izan ziren"
Castroko estropadan bere tosta konpondu behar izan zuen arraunlariak. Aitortu du "urduritasun maila handiko" momentuak izan zirela, baita "ardura handikoak" ere.
Zer gertatu zen Castron, larunbateko estropadan, eta zergatik?
Ibon Gaztañazpirekin EITBko Kirolak saioko platoan, larunbatean Castron jokatu zuten Eusko Label Ligako estropadan zer gertatu zen aztertu dugu. Kontuan izanik itsasoa zelan zegoen, arraunlariek eta zaleek luzaroan gogoan izateko moduko egoerak bizi izan zituzten.
Orioren estropada Orio Kanpina Banderan, minikameratik ikusita
Oriotar ontziak Eusko Label Ligako bosgarren jardunaldian Gorka Aranberriren ontziak irabazitako estropada, ontzi barruko minikameratik ikusita.
Gorka Aranberri: “Atzo gozatu ez nuena gaur gozatu dut”
Gorka Aranberri, Orioko patroiak, gaurko Orio Kanpina estropadako bizipenak partekatu ditu. Castron mailarik onena ez eman eta gero, etxeko estropadan azkarrenak izan dira. Aranberrik esan du larunbatean bezalako kolpeak “beharrezkoak” direla, bai kirola hobea izateko eta bai bere trainerua lehiakorragoa izateko.
Oriok erakustaldia eman du etxean eta Donostiarrak bere burua aldarrikatu du
San Nikolas ontziak aise utzi ditu atzean aurkariak ligako hirugarren bandera eskuratzeko, eta Donostiarra bigarren izan da marka bikaina eginda.