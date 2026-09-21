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Bilboko Udalak harrera egin die Deustuko arraunlariei
Bilboko Udalak harrera egin die Deustuko arraunlariei gaur arratsaldean. Tomatera historian lehen aldiz igo da Eusko Label Ligara eta Juan Mari Aburto alkateak garaikurra eman die arraun taldekoei.
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