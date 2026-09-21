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Bilboko Udalak harrera egin die Deustuko arraunlariei

Iragarkia
Deusturen harrera
18:00 - 20:00
Deusturi egindako harrera, Bilboko Udaletxean. Argazkia: Bilboko Udala
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Udalak harrera egin die Deustuko arraunlariei gaur arratsaldean. Tomatera historian lehen aldiz igo da Eusko Label Ligara eta Juan Mari Aburto alkateak garaikurra eman die arraun taldekoei.

Arrauna Eusko Label Liga

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