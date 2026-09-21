Balantzea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Gaztañazpik arraun denboraldiko azken jardunaldiak emandakoa aztertu du

Iragarkia
Ibon-Gaztañazpi-arraun-denboraldiaren-azken-jardunaldia-analisia
18:00 - 20:00
Ibon Gaztañazpi arraun aditua. Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Orioren hirugarren koroa, Zierbenaren garaipena Eusko Label Ligaren azken estropadan, Zarautzen urte historikoa, Hondarribiaren eta Deusturen igoerak, eta entrenatzaileen dantza hizpide izan ditu Ibon Gaztañazpi arraun adituak. 

Arrauneko beste lehiaketa batzuk Arrauna Eusko Label Liga Euskotren Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X