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Gaztañazpik arraun denboraldiko azken jardunaldiak emandakoa aztertu du
Orioren hirugarren koroa, Zierbenaren garaipena Eusko Label Ligaren azken estropadan, Zarautzen urte historikoa, Hondarribiaren eta Deusturen igoerak, eta entrenatzaileen dantza hizpide izan ditu Ibon Gaztañazpi arraun adituak.
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