Ibon Urbietak ez du jarraituko Donostiarrako entrenatzaile bezala ETE Ligan
Oriotarrak Gipuzkoako hiriburuko kluba utziko du; aurreko asteburuan, play-offean, Donostiarrak ezin izan zuen lortu Euskotren Ligari eustea.
Ibon Urbietak ez du jarraituko Bantxako, alegia, Donostiarrako emakumezkoen traineruko entrenatzaile bezala, asteazkenean Kaiarriba Arraun Elkarteak iragarri duenez.
Oriotarra, horrenbestez, ez da Donostiarrako entrenatzailea izango ETE Ligan. Donostiarrak zazpigarren postuan amaitu du 2026ko Euskotren Liga, eta, aurreko asteburuan, play-offean, ezin izan zuen lortu Euskotren Ligari eustea; ondorioz, ETE Ligan lehiatuko da, hurrengo denboraldian.
Klubak Instagramen zabaldutako oharrean jasota dagoenez, Urbietak berak erabaki du ez jarraitzea. Emakumezkoen traineruan egindako lanagatik, eskerrak eman dizkio Donostiarra Kaiarribak.
Kluba, hala, lanean dabil, dagoeneko, beste entrenatzaile baten bila.