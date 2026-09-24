Eusko Label Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Gentza Zubiri, Bermeoren entrenatzaile berria

Zubirik, entrenatzeaz gain, Bou Bizkaiako arraunlari izaten jarraituko du. Jon Salsamendiren ordez arituko da entrenatzaile lanetan; azken horrek bi denboraldi eman ditu karguan, Urdaibain.

Bermeo Urdaibai

Bermeo, 2026ko denboraldiko estropadetako batean. Argazkia: Aitor Arrizabalaga / ACT.

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gentza Zubiri da Bermeo-Urdaibairen entrenatzaile berria, klubak berak iragarri duenez. Zubirik, entrenatzeaz gain, Bou Bizkaiako arraunlari izaten jarraituko du. Jon Salsamendiren ordez arituko da entrenatzaile lanetan; azken horrek bi denboraldi eman ditu karguan, Urdaibain.

Bermeoren entrenatzaile berria, arraunlari, honako klub hauetan ibili da: Arkote, Kaiku eta Urdaibai.

Zubirik, besteak beste, titulu hauek ditu irabazita: Liga, zortzi aldiz, eta bost Kontxako Bandera. 

Arrauna Eusko Label Liga Bermeo Urdaibai

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X