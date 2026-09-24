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Gentza Zubiri, Bermeoren entrenatzaile berria
Zubirik, entrenatzeaz gain, Bou Bizkaiako arraunlari izaten jarraituko du. Jon Salsamendiren ordez arituko da entrenatzaile lanetan; azken horrek bi denboraldi eman ditu karguan, Urdaibain.
Gentza Zubiri da Bermeo-Urdaibairen entrenatzaile berria, klubak berak iragarri duenez. Zubirik, entrenatzeaz gain, Bou Bizkaiako arraunlari izaten jarraituko du. Jon Salsamendiren ordez arituko da entrenatzaile lanetan; azken horrek bi denboraldi eman ditu karguan, Urdaibain.
Bermeoren entrenatzaile berria, arraunlari, honako klub hauetan ibili da: Arkote, Kaiku eta Urdaibai.
Zubirik, besteak beste, titulu hauek ditu irabazita: Liga, zortzi aldiz, eta bost Kontxako Bandera.
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