Hitzordua Castron
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Jose Luis Korta, Castroko estropada eremuari buruz: “Hemen sei kaleko estropada bat egiten saiatuko nintzateke"

Iragarkia
Jose Luis Korta
18:00 - 20:00
José Luis Korta. Irudia: EITB.
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Korta da Brazomarreko estropada eremuaren diseinuaren arduradura. Larunbat arratsaldean bertan jokatuko dira Eusko Label eta Euskotren ligetako Caixabank Banderak. XXI. mendearen hasieran diseinatu zuen eremua Kortak, Castro entrenatzaile zela, eta beste inork baino hobeto ezagutzen ditu eremu berezi honen ezaugarriak

Eusko Label Liga Euskotren Liga Arrauna

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X