Jose Luis Korta, Castroko estropada eremuari buruz: “Hemen sei kaleko estropada bat egiten saiatuko nintzateke"
Korta da Brazomarreko estropada eremuaren diseinuaren arduradura. Larunbat arratsaldean bertan jokatuko dira Eusko Label eta Euskotren ligetako Caixabank Banderak. XXI. mendearen hasieran diseinatu zuen eremua Kortak, Castro entrenatzaile zela, eta beste inork baino hobeto ezagutzen ditu eremu berezi honen ezaugarriak.
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ZUZENEAN: Euskotren eta Eusko Label Ligetako Caixabank Bandera
Caixabank Banderaren estropaden emanaldia, zuzenean, Castro Urdialesetik.
Castroko estropada eremuko batimetria eta baldintzak
Euskotren eta Eusko Label Ligetako hirugarren jardunaldian CaixaBank Bandera jokatuko da. Bideoan Castroko estropada eremuko baldintzak eta ezaugarriak ikus daitezke.
Jon Larrañaga: “Ideia beti da goian ibiltzea, baina hankak lurrean eduki behar dira”
Getariak laugarren urtea du Eusko Label Ligan. Denboraldi hasiera bikaina egiten ari da, eta ohorezko txandan arituko da larunbatean. Jon Larrañagak adierazi du lehen postuetan egoteko entrenatzen dutela eta hori gustagarria den arren, Orio tartean egonda “hankak lurrean” eduki behar direla.
Deustu, olatu aparretan KAE 1eko lidertzarekin
KAE 1 Ligako liderra da Deustu lehen bost jardunalditan hiru bandera eskuratuta. Sailkapenean bi puntu ateratzen dizkie Zarautzi, eta lau Zumaiari. Hala ere, oraindik goiz izan arren, Eusko Label Ligara sartzeko play-offekin amesten du Tomaterak.
Jon Salsamendi: “Merezitako opari bezala hartzen dugu larunbateko garaipena”
Jon Salsamendi Bermeo Urdaibaiko entrenatzailea elkarrizketatu dugu Bilboko bandera irabazi berritan. Garaipena “opari bezala” hartu dute, baina iparra galdu gabe “ohorezko txandan egonkortzea eta banderen lehian sartzea” baitute helburu.
Orio garaipenaren bidera itzuli da Zierbenan
San Nikolas ontziak, bigarrena larunbatean Bilbon, denboraldiko bigarren garaipena lortu du XLIII. Petronor Banderan. Getaria bigarren izan da bigarren txandan arraun egin eta gero, bost segundora, eta Bermeo hirugarren, 13 segundora.
Aranberri: “Basurde zauritua bezala atera gara"
Gorka Aranberri Orioko patroiak onartu duenez, Bilboko Banderan jasotako kolpea ondo etorri zaie Zierbenan "basurde zauritu" bezala atera eta estropada bereganatzeko. Itsasoaren baldintzak ikusita, lan gogorra egin dutela adierazi tu, eta pozik da lortutako emaitzarekin.
Orioren azken metroak Petronor Banderan, ontzi barrutik ikusita
Oriok bigarren garaipena lortu du Eusko Label Ligako hirugarren jardunaldian Petronor Bandera irabazita, Zierbenan. Hauek dira estropadako azken metroak, ontzi barruko minikameratik ikusita.
2026ko Euskotren Ligako egutegia
Emakumezkoen txapelketa ekainaren 28an hasiko da ‘Canal de Isabel II’ Banderarekin, eta abuztuaren 23an amaituko da, Zarauzko XVIII. Ikurrinarekin.