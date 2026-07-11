José Luis Korta, diseñador del campo de regateo de Castro: “Yo intentaría hacer aquí una regata con seis calles"

El patrón de Orio, Gorka Aranberri, ha admitido que el golpe recibido en la Bandera de Bilbao les ha venido bien para salir como "jabalí herido" en Zierbena y hacerse con la regata. A la vista de las condiciones del mar, ha declarado que han hecho un trabajo duro y se ha mostrado satisfecho con el resultado obtenido (declaraciones en euskera).