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José Luis Korta, diseñador del campo de regateo de Castro: “Yo intentaría hacer aquí una regata con seis calles"

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Jose Luis Korta
18:00 - 20:00
José Luis Korta. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Jose Luis Korta, Castroko estropada-zelaiaren diseinatzailea: "Ni hemen sei kalerekin estropada bat egiten saiatuko nintzateke"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Korta diseñó el campo de regateo de Brazomar, lugar en el que este sábado por la tarde se disputa la Bandera Caixabank en las ligas Eusko Label y Euskotren. Lo hizo a comienzos del siglo XXI, cuando entrenaba a Castro, y nadie mejor que él conoce las características de este campo. 

Eusko Label Liga Euskotren Liga Remo

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