José Luis Korta, diseñador del campo de regateo de Castro: “Yo intentaría hacer aquí una regata con seis calles"
Korta diseñó el campo de regateo de Brazomar, lugar en el que este sábado por la tarde se disputa la Bandera Caixabank en las ligas Eusko Label y Euskotren. Lo hizo a comienzos del siglo XXI, cuando entrenaba a Castro, y nadie mejor que él conoce las características de este campo.
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Batimetría y condiciones del campo de regatas de Castro
En la tercera jornada de las Ligas Euskotren y Eusko Label se disputa la Bandera CaixaBank. En el vídeo se pueden ver las condiciones y características del campo de regatas de Castro.
Jon Larrañaga: “Entrenamos para ganar, pero hay que tener los pies en la tierra”
Getaria, que cumple su cuarto año en la Liga Eusko Label, está cuajando un gran inicio de temporada y bogará en la tanda de honor el sábado Jon Larrañaga señala que entrenan para estar en los primeros puestos y que aunque eso es apetecible, estando Orio de por medio hay que tener "las piernas en el suelo"
Deustu, en la cresta de la ola con el liderato en la ARC 1
Deusto lidera la Liga ARC 1 con tres banderas en las primeras cinco jornadas. En la clasificación tienen a Zarautz a dos puntos, mientras que Zumaia los sigue con cuatro de diferencia. A pesar de que aún es pronto, la tomatera sueña con los play-offs de acceso a la Liga Eusko Label.
Jon Salsamendi: “Nos tomamos la victoria como un regalo a la plantilla por todo el esfuerzo que están haciendo”
Entrevistamos al entrenador de Bermeo Urdaibai, Jon Salsamendi, recién ganador de la bandera de Bilbao La victoria ha sido recibida "como un regalo", pero sin perder el norte buscan "estabilizarse en la tanda de honor y entrar en la lucha por las banderas"
Aranberri: “Hemos salido como un jabalí herido"
El patrón de Orio, Gorka Aranberri, ha admitido que el golpe recibido en la Bandera de Bilbao les ha venido bien para salir como "jabalí herido" en Zierbena y hacerse con la regata. A la vista de las condiciones del mar, ha declarado que han hecho un trabajo duro y se ha mostrado satisfecho con el resultado obtenido (declaraciones en euskera).
Orio vuelve a la senda de la victoria en Zierbena
La San Nikolas, segunda el sábado en Bilbao contra todo pronóstico, logra su segunda victoria de la temporada en una XLIII Bandera Petronor que ha dominado desde las primeras paladas. Getaria ha sido segundo a tan solo cinco segundos desde la segunda tanda, mientras que tercero ha sido Bermeo, a 13’.
Los últimos metros de Orio en la Bandera Petronor, visto desde dentro de la embarcación
Orio ha sumado su segunda victoria en la tercera jornada de la Liga Eusko Label tras ganar la Bandera Petronor, en Zierbena. Estos son los últimos metros de regata vistos desde la minicámara de a bordo.
Calendario de la Liga Euskotren 2026
El Campeonato femenino arrancará el 28 de junio con la Bandera Canal de Isabel II, y acabará el 23 de agosto, en Zarautz.
Tres de tres para Arraun Lagunak, dominando también en Zierbena
Las tres banderas que han competido hasta ahora en la Liga Euskotren han sido para la 'Lugañene', completando un inmejorable inicio de temporada.