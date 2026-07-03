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Batimetría y condiciones del campo de regatas de Zierbena

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Zierbena batimetria
18:00 - 20:00
Campo de regateo de Zierbena. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Zierbenako estropada eremuko batimetria eta baldintzak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Las ligas Euskotren y Eusko Label viven su tercera jornada con la disputa la Bandera Petronor. En el vídeo se pueden ver las condiciones y características del campo de regatas de Zierbena. 

Eusko Label Liga Euskotren Liga Remo

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