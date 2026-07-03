Batimetría y condiciones del campo de regatas de Zierbena
Las ligas Euskotren y Eusko Label viven su tercera jornada con la disputa la Bandera Petronor. En el vídeo se pueden ver las condiciones y características del campo de regatas de Zierbena.
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Calendario de la Liga Euskotren 2026
El Campeonato femenino arrancará el 28 de junio con la Bandera Canal de Isabel II, y acabará el 23 de agosto, en Zarautz.
Tres de tres para Arraun Lagunak, dominando también en Zierbena
Las tres banderas que han competido hasta ahora en la Liga Euskotren han sido para la 'Lugañene', completando un inmejorable inicio de temporada.
Últimos metros de Arraun Lagunak en la Bandera de Bilbao
Arraun Lagunak ha dominado también la Bandera de Bilbao, logrando la segunda bandera de la Liga Euskotren 2026, con 6 segundos de ventaja sobre Tolosaldea y 10 sobre Hibaika. Vuelve a ver aquí los últimos metros de la Lugañene.
Bermeo da la sorpresa en Bilbao y Arraun Lagunak sigue imparable
La 'Lugañene' ha demostrado su habitual superioridad en la Liga Euskoten, embolsándose su segunda bandera de la temporada, mientras que la 'Bou Bizkaia' ha dado la sorpresa al hacerse con la regata que ha mandado desde el primer largo, sumando su primera victoria de la temporada.
Batimetría y condiciones del campo de regatas de Bilbao
Las embarcaciones de las Ligas Euskotren y Eusko Label viven su segunda jornada con a disputa de la Bandera de Bilbao. En el vídeo mostramos la batimetría y las condiciones del campo de regateo.
Igor Makazaga: “Hemos empezado mejor de lo que esperaba; aun así, tenemos cosas que mejorar”
Hemos estado con Igor Makazaga, entrenador de Donostiarra, para hablar sobre las sensaciones tras el inicio de la temporada. Aunque han empezado “mejor de lo que esperaban”, dice que tienen que corregir algunas cosas sobre el plan que tienen. Y también afrontar ese reto que les plantea ese “querer ganarlo todo” de Orio.
La primera regata deja un sabor agridulce a Garazi Ormazabal y Malen Eskitxabel tras quedarse Tolosaldea enganchada en la baliza
En palabras de Garazi Ormazabal, "es una pena empezar la liga así, pero es sólo la primera regata". "Nos quedamos con el lado bueno porque en tres largos estuvimos a la altura de las mejores", ha agregado. Para Malen Eskitxabel, también "fue un fin de semana agridulce; hasta la ciaboga todo iba muy bien".
Zurinaga sobre su despiste con la estacha: “Por suerte se va a quedar en anécdota"
El patrón de Urdaibai ha reconocido que se trata de "un error grave e imperdonable", tras haber sido sancionado con 10 segundos por salir sin coger las estacha el pasado domingo. "Imagínate que se hubiese conseguido la victoria y por esa sanción no se hubiese podido ondear la bandera, pues hubiese sido auténtico drama", ha apostillado.
10 segundos de penalización a Bermeo por este error en la salida
En la primera jornada de la Eusko Label Liga, disputada en Madrid, el patrón de Bermeo, Asier Zurinaga, no ha cogido la estacha en la mano cuando se ha dado la salida. Como consecuencia de esa infracción del reglamento, Bermeo ha recibido una penalización de 10 segundos. A pesar de ello, la Bou Bizkaia ha logrado ser cuarta en la regata.