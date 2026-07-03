Eusko Label eta Euskotren Ligak
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Bilboko estropada eremuko batimetria eta baldintzak

Iragarkia
Bilboko Bandera estropada eremua
18:00 - 20:00
Bilboko estropada eremua. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskotren eta Eusko Label ligetako 2. jardunaldian Bilboko Bandera jokatuko da. Bideoan estropada eremuko ezaugarriak eta baldintzak bikus daitezke.

Eusko Label Liga Euskotren Liga Arrauna

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