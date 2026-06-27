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Dena prest Euskotren eta Eusko Label ligak hasteko

Iragarkia
Traineruak
18:00 - 20:00
Dena prest Madrilen arraun denboraldia hasteko.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Igande honetan hasiko dira Euskotren eta Eusko Label ligak Buitrago del Lozoya (Madril) udalerriko Riosequilloko urtegian. Asteburu honetatik iraileko hirugarren astera arte, arraun estropada onenak ETB1en eta kirolakeitb.eus-en ikusi ahalko dira. Donostia Arraun Lagunak eta Orio dira emakumezkoen eta gizonezkoen modalitateetan, hurrenez hurren, titulua lortzeko faboritoak. 

Arraun Lagunak Orio Arrauna Eusko Label Liga Euskotren Liga

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