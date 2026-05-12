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Artola y Laso separan el material para la semifinal del próximo sábado en el Atano III

Laso-Artola-manomanista-semifinales-eleccion-material
18:00 - 20:00
Laso y Artola con las pelotas apartadas durante la elección. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Iñaki Artolak eta Unai Lasok buruz burukoaren finalerdirako pilotak aukeratu dituzte
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KIROLAK EITB

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Ambos pelotaris han quedado satisfechos con el material del cestaño. El delantero navarro ha tenido dos semanas para preparar el duelo del sábado, el guipuzcoano tan solo cinco días, pero llegará muy motivado tras el partido que levantó el pasado domingo.

Pelota a mano Unai Laso Manomanista Frontón Atano III Pelota Iñaki Artola

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