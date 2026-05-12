Javier Zabala lo ha tenido todo a favor para meterse en las semifinales del Campeonato Manomanista pero su rival, Iñaki Artola, le ha dado la vuelta al partido y ha sido quien finalmente se ha llevado el gato al agua. Zabala ha estado apoyado por su padre y botillero, que ha intentado animarle para conseguir los dos tantos que necesitaba, pero el riojano no ha levantado cabeza.